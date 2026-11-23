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"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве

"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве

"Металлоинвест" и китайская компания Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок горного оборудования, сообщило... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:23+0300

2026-11-23T14:23+0300

2026-11-23T14:23+0300

бизнес

промышленность

александр попов

металлоинвест

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Металлоинвест" и китайская компания Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок горного оборудования, сообщило металлургическое предприятие. "Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry Co., Ltd. заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поставок оборудования для горно-металлургического производства", - говорится в сообщении. Согласно релизу, документ подписали генеральный директор "Металлоинвеста" Александр Попов и глава Qingdao NPA Industry Ван Синлэй. Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станут поставки труб риформинга для установок по производству прямовосстановленного и горячебрикетированного железа (ПВЖ и ГБЖ) на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе. Соглашение также предусматривает поставки других видов оборудования и комплектующих на предприятия "Металлоинвеста". Важная часть партнерства – совместная инженерно-техническая работа. Специалисты компаний будут обмениваться опытом эксплуатации оборудования, анализировать его надежность и срок службы, разрабатывать проекты модернизации и капитального ремонта производственных установок, заключается в сообщении. "Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания. В состав "Металлоинвеста" входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, александр попов, металлоинвест