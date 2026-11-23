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"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве
"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве
"Металлоинвест" и китайская компания Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок горного оборудования, сообщило... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:23+0300
2026-11-23T14:23+0300
2026-11-23T14:23+0300
бизнес
промышленность
александр попов
металлоинвест
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Металлоинвест" и китайская компания Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок горного оборудования, сообщило металлургическое предприятие.
"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry Co., Ltd. заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поставок оборудования для горно-металлургического производства", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, документ подписали генеральный директор "Металлоинвеста" Александр Попов и глава Qingdao NPA Industry Ван Синлэй.
Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станут поставки труб риформинга для установок по производству прямовосстановленного и горячебрикетированного железа (ПВЖ и ГБЖ) на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе. Соглашение также предусматривает поставки других видов оборудования и комплектующих на предприятия "Металлоинвеста".
Важная часть партнерства – совместная инженерно-техническая работа. Специалисты компаний будут обмениваться опытом эксплуатации оборудования, анализировать его надежность и срок службы, разрабатывать проекты модернизации и капитального ремонта производственных установок, заключается в сообщении.
"Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания. В состав "Металлоинвеста" входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".
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бизнес, промышленность, александр попов, металлоинвест
Бизнес, Промышленность, Александр Попов, Металлоинвест
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Металлоинвест" и китайская компания Qingdao NPA Industry заключили соглашение о сотрудничестве в области поставок горного оборудования, сообщило металлургическое предприятие.
"Металлоинвест" и Qingdao NPA Industry Co., Ltd. заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поставок оборудования для горно-металлургического производства", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, документ подписали генеральный директор "Металлоинвеста" Александр Попов и глава Qingdao NPA Industry Ван Синлэй.
Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станут поставки труб риформинга для установок по производству прямовосстановленного и горячебрикетированного железа (ПВЖ и ГБЖ) на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе. Соглашение также предусматривает поставки других видов оборудования и комплектующих на предприятия "Металлоинвеста".
Важная часть партнерства – совместная инженерно-техническая работа. Специалисты компаний будут обмениваться опытом эксплуатации оборудования, анализировать его надежность и срок службы, разрабатывать проекты модернизации и капитального ремонта производственных установок, заключается в сообщении.
"Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания. В состав "Металлоинвеста" входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком".