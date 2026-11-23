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МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку
МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку - 23.11.2026, ПРАЙМ
МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку
МИД России в 2026 году осуществит добровольный взнос в размере 113 миллионов рублей в бюджет Международной организации по русскому языку, соответствующее... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T21:54+0300
2026-11-23T21:54+0300
2026-11-23T21:54+0300
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мировая экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. МИД России в 2026 году осуществит добровольный взнос в размере 113 миллионов рублей в бюджет Международной организации по русскому языку, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"МИДу России осуществить в 2026 году уплату добровольного взноса Российской Федерации в размере 113229,3 тысячи рублей в бюджет Международной организации по русскому языку на реализацию программ деятельности (мероприятий) указанной организации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на 2026 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также МИД России поручено проинформировать Секретариат Международной организации по русскому языку о принятом решении и о возможности использования взноса в 2026 - 2027 годах после утверждения Министерской конференцией программ деятельности организации.
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россия, мировая экономика, михаил мишустин, мид, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, Михаил Мишустин, МИД, МИД РФ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. МИД России в 2026 году осуществит добровольный взнос в размере 113 миллионов рублей в бюджет Международной организации по русскому языку, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"МИДу России осуществить в 2026 году уплату добровольного взноса Российской Федерации в размере 113229,3 тысячи рублей в бюджет Международной организации по русскому языку на реализацию программ деятельности (мероприятий) указанной организации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на 2026 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также МИД России поручено проинформировать Секретариат Международной организации по русскому языку о принятом решении и о возможности использования взноса в 2026 - 2027 годах после утверждения Министерской конференцией программ деятельности организации.