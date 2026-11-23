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МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку

МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку - 23.11.2026, ПРАЙМ

МИД направит 113 миллионов рублей в Международную организацию по русскому языку

МИД России в 2026 году осуществит добровольный взнос в размере 113 миллионов рублей в бюджет Международной организации по русскому языку, соответствующее... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:54+0300

2026-11-23T21:54+0300

2026-11-23T21:54+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. МИД России в 2026 году осуществит добровольный взнос в размере 113 миллионов рублей в бюджет Международной организации по русскому языку, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "МИДу России осуществить в 2026 году уплату добровольного взноса Российской Федерации в размере 113229,3 тысячи рублей в бюджет Международной организации по русскому языку на реализацию программ деятельности (мероприятий) указанной организации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на 2026 год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также МИД России поручено проинформировать Секретариат Международной организации по русскому языку о принятом решении и о возможности использования взноса в 2026 - 2027 годах после утверждения Министерской конференцией программ деятельности организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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