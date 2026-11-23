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Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов о коммерциализации РИД

Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов о коммерциализации РИД - 23.11.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития подготовило пакет законопроектов о коммерциализации РИД

Министерство экономического развития России подготовило пакет законодательных инициатив, направленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:54+0300

2026-11-23T19:54+0300

2026-11-23T19:54+0300

россия

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максим решетников

ес

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Министерство экономического развития России подготовило пакет законодательных инициатив, направленных на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и стимулирование частных вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), сообщили в пресс-службе министерства. "Ведомством подготовлен пакет законодательных инициатив, направленных на коммерциализацию РИД и стимулирование частных вложений в НИОКР. Речь идет о снятии правовой неопределенности, из-за которой университеты не могут эффективно распоряжаться разработками, созданными за бюджетный счет", - привели в пресс-службе слова министра экономического развития Максима Решетникова. Он добавил, что права на результаты интеллектуальной деятельности необходимо закрепить за вузами и научными организациями, а цену результатов интеллектуальной деятельности разрешить устанавливать ниже затрат на их создание. Решетников отметил, что с 2020 года инвестиции в интеллектуальную собственность (ИС) в России выросли в 2,6 раза, а доля капитальных вложений в ИС - с 4% до 7%. Однако в США, ЕС и Китае этот показатель составляет от 14% до 32%. По его словам, внутренние затраты на исследования и разработки в прошлом году превысили 2,1 триллиона рублей, или 1% ВВП. Здесь две трети финансирует государство, и только треть - бизнес. При этом доля коммерциализированных прав в вузах и научных организациях остается крайне низкой — всего 2%. "Наша задача - стимулировать частные вложения. … Мы должны смотреть на результаты интеллектуальной деятельности не как на достижения, которые надо хранить на полке, а как на активы для капитализации", - подчеркнул министр.

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россия, финансы, сша, китай, максим решетников, ес