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Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником
Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником - 23.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником
Минтранс РФ закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником для защиты редких животных и птиц от беспокойства с воздуха, сообщает... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T05:02+0300
2026-11-23T05:02+0300
2026-11-23T05:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Минтранс РФ закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником для защиты редких животных и птиц от беспокойства с воздуха, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Министерство транспорта Российской Федерации по инициативе Минприроды России и дирекции заповедников "Земля леопарда" официально закрыло воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником. Внесение заповедных островов и акватории на полетные карты защитит редких морских животных и колонии гнездящихся птиц от беспокойства с воздуха", - говорится в сообщении.
Новый статус территории требует от авиадиспетчеров согласования любых маршрутов самолетов и вертолетов над охраняемой акваторией и островами с дирекцией заповедника.
До введения запретной зоны ежегодно фиксировалось два-три случая несанкционированных залетов и посадок частных вертолетов и самолетов на берегах заповедника. И если раньше это грозило только административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь любое вторжение в небо над заповедником квалифицируется как грубое нарушение правил использования воздушного пространства. Пилотам грозят санкции вплоть до лишения летной лицензии.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".
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бизнес, россия, минприроды
Бизнес, РОССИЯ, Минприроды
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Минтранс РФ закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником для защиты редких животных и птиц от беспокойства с воздуха, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Министерство транспорта Российской Федерации по инициативе Минприроды России и дирекции заповедников "Земля леопарда" официально закрыло воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником. Внесение заповедных островов и акватории на полетные карты защитит редких морских животных и колонии гнездящихся птиц от беспокойства с воздуха", - говорится в сообщении.
Новый статус территории требует от авиадиспетчеров согласования любых маршрутов самолетов и вертолетов над охраняемой акваторией и островами с дирекцией заповедника.
До введения запретной зоны ежегодно фиксировалось два-три случая несанкционированных залетов и посадок частных вертолетов и самолетов на берегах заповедника. И если раньше это грозило только административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь любое вторжение в небо над заповедником квалифицируется как грубое нарушение правил использования воздушного пространства. Пилотам грозят санкции вплоть до лишения летной лицензии.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".