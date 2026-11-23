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Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником

Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником - 23.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником

Минтранс РФ закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником для защиты редких животных и птиц от беспокойства с воздуха, сообщает... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T05:02+0300

2026-11-23T05:02+0300

2026-11-23T05:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – ПРАЙМ. Минтранс РФ закрыл воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником для защиты редких животных и птиц от беспокойства с воздуха, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". "Министерство транспорта Российской Федерации по инициативе Минприроды России и дирекции заповедников "Земля леопарда" официально закрыло воздушное пространство над Дальневосточным морским заповедником. Внесение заповедных островов и акватории на полетные карты защитит редких морских животных и колонии гнездящихся птиц от беспокойства с воздуха", - говорится в сообщении. Новый статус территории требует от авиадиспетчеров согласования любых маршрутов самолетов и вертолетов над охраняемой акваторией и островами с дирекцией заповедника. До введения запретной зоны ежегодно фиксировалось два-три случая несанкционированных залетов и посадок частных вертолетов и самолетов на берегах заповедника. И если раньше это грозило только административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, то теперь любое вторжение в небо над заповедником квалифицируется как грубое нарушение правил использования воздушного пространства. Пилотам грозят санкции вплоть до лишения летной лицензии. Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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