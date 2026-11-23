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Минтранс запустил эксперимент по использованию нового знака парковки в Москве

Минтранс запустил эксперимент по использованию нового знака парковки в Москве - 23.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс запустил эксперимент по использованию нового знака парковки в Москве

Минтранс России запустил эксперимент по использованию нового знака парковки для многодетных семей в Москве, сообщила пресс-служба министерства. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:33+0300

2026-11-23T14:33+0300

2026-11-23T14:33+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Минтранс России запустил эксперимент по использованию нового знака парковки для многодетных семей в Москве, сообщила пресс-служба министерства. "Минтранс России совместно с правительством Москвы и Госавтоинспекцией проводит эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей. Он продлится до 21 мая 2027 года", - говорится в сообщении. Первые знаки, как уточняется, установлены на улицах Рождественка и проспект Вернадского. Целью эксперимента, по словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, является оценка востребованности таких парковочных мест и удобства их использования. "Специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку рядом с социально значимыми объектами и сделают повседневные поездки с детьми комфортнее", - добавил министр. В Минтрансе отметили, что новый знак не отменяет действующие льготы для многодетных семей, в том числе бесплатную парковку на платных стоянках. Там подчеркнули, что в перспективе знак может стать дополнительной мерой поддержки, которую регионы смогут использовать с учетом своих потребностей.

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бизнес, россия, общество , москва