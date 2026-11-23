https://1prime.ru/20261123/mosbirzha-875465594.html

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям МГКЛ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после роста их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:23+0300

2026-11-23T17:23+0300

2026-11-23T17:23+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам МГКЛ после роста их стоимости более чем на 20%, сообщила торговая площадка. "МГКЛ. По состоянию на 16.59.00 текущая цена составила 0,2695 рубля (Отклонение – 22,22 %).Произошло повышение на 20,00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0,2205 рубля)", - говорится в сообщении. По состоянию на 17.02 мск акции МГКЛ дорожали уже на 13,07% относительно предыдущего закрытия, до 0,27 рубля за бумагу. Отмечается, что в режиме основных торгов "T+" проводится дискретный аукцион с 17.03 мск. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 17.33 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (пять минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, мосбиржа