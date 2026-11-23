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В аэропортах Москвы возможны корректировки расписания из-за снегопада
В аэропортах Москвы возможны корректировки расписания из-за снегопада - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Москвы возможны корректировки расписания из-за снегопада
Корректировки расписания возможны во вторник и среду в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве, не исключены отмены полетов, сообщила... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T22:40+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Корректировки расписания возможны во вторник и среду в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве, не исключены отмены полетов, сообщила Росавиация.
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель. В связи с ухудшением погоды возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Росавиация, Минтранс и Ространснадзор взяли работу воздушного транспорта в московском регионе на особый контроль. Представители ведомств будут направлены в аэропорты для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров.
Росавиация рекомендовала пассажирам следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, а также уточнить наличие услуги по доставке багажа на дом в аэропорту прибытия.
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Корректировки расписания возможны во вторник и среду в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве, не исключены отмены полетов, сообщила Росавиация.
Самый сильный снегопад сезона начнется в Москве во вторник, сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. По оценкам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
"По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель. В связи с ухудшением погоды возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Росавиация, Минтранс и Ространснадзор взяли работу воздушного транспорта в московском регионе на особый контроль. Представители ведомств будут направлены в аэропорты для координации действий и контроля за соблюдением прав пассажиров.
Росавиация рекомендовала пассажирам следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков, а также уточнить наличие услуги по доставке багажа на дом в аэропорту прибытия.