https://1prime.ru/20261123/ms-21-875460980.html

Второй серийный МС-21 совершил дебютный полет с Иркутского авиазавода

Второй серийный МС-21 совершил дебютный полет с Иркутского авиазавода - 23.11.2026, ПРАЙМ

Второй серийный МС-21 совершил дебютный полет с Иркутского авиазавода

Второй серийный самолет МС-21 совершил дебютный полет с аэродрома Иркутского авиазавода, он продлился почти три часа, сообщила Объединенная авиастроительная... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:27+0300

2026-11-23T15:27+0300

2026-11-23T15:55+0300

бизнес

россия

ростех

оак

пао "яковлев"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875460980.jpg?1795438547

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Второй серийный самолет МС-21 совершил дебютный полет с аэродрома Иркутского авиазавода, он продлился почти три часа, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех")."Второй серийный МС-21 совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех")... Полет продолжался почти три часа", - говорится в сообщении.Самолет впервые пилотировал летчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов. В ходе полета все системы самолета отработали без отказов, а задание было выполнено полностью."Первый полет второго серийного самолета продолжался порядка трех часов и прошел в штатном режиме: полетное задание выполнено полностью, системы отработали без отказов. Это значимый результат совместной работы отрасли, подтверждающий последовательное продвижение проекта и готовность самолета к следующим этапам испытаний", — подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков, чьи слова приводятся пресс-службой министерства.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Крупнейшим заказчиком самолетов является "Аэрофлот", уже заказавший 108 бортов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростех, оак, пао "яковлев"