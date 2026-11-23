Второй серийный МС-21 совершил дебютный полет с Иркутского авиазавода
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Второй серийный самолет МС-21 совершил дебютный полет с аэродрома Иркутского авиазавода, он продлился почти три часа, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").
"Второй серийный МС-21 совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" – Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех")... Полет продолжался почти три часа", - говорится в сообщении.
Самолет впервые пилотировал летчик-испытатель Иркутского авиазавода Дамир Шайхутдинов. В ходе полета все системы самолета отработали без отказов, а задание было выполнено полностью.
"Первый полет второго серийного самолета продолжался порядка трех часов и прошел в штатном режиме: полетное задание выполнено полностью, системы отработали без отказов. Это значимый результат совместной работы отрасли, подтверждающий последовательное продвижение проекта и готовность самолета к следующим этапам испытаний", — подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков, чьи слова приводятся пресс-службой министерства.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Крупнейшим заказчиком самолетов является "Аэрофлот", уже заказавший 108 бортов.