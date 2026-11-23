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Москва может недосчитаться почти 40% новых офисов в 2027 году

Москва может недосчитаться почти 40% новых офисов в 2027 году - 23.11.2026, ПРАЙМ

Москва может недосчитаться почти 40% новых офисов в 2027 году

Около 37% заявленного на 2027 год объема строительства офисной недвижимости Москвы может быть перенесено на более поздние сроки. При общем объеме... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:54+0300

2026-11-23T14:54+0300

2026-11-23T14:54+0300

недвижимость

бизнес

москва

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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Около 37% заявленного на 2027 год объема строительства офисной недвижимости Москвы может быть перенесено на более поздние сроки. При общем объеме анонсированного ввода 1,14 миллионов квадратных метров потенциальный перенос составляет порядка 422 тысячи квадратных метров, сообщает консалтинговая компания CORE.XP.В 2026 году из заявленных к вводу 1,298 миллионов квадратных метров новых офисных площадей в эксплуатацию будет введено 86%, или 1,116 миллионов квадратов. За первые девять месяцев года уже введено 68% заявленного объема, еще 18% приходится на четвертый квартал, оставшиеся 14% могут быть перенесены. При этом существенную часть строительства текущего года составляют объекты, сроки ввода которых ранее уже пересматривались.Основной объем нового строительства приходится на качественные офисные объекты. Доля класса А в заявленном вводе 2026 года составляет 84%. Из этого объема 70% уже введено, еще 16% запланировано к завершению в четвертом квартале, а 14% может быть перенесено. В 2027 году риск переноса сроков может оказаться существенно выше. Среди основных факторов, влияющих на сроки реализации проектов, аналитики выделяют высокую стоимость заемного финансирования, административные процедуры и изменение финансовой модели строительства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва