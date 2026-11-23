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"Газпром нефть" запатентовала технологии производства экологического биотоплива

"Газпром нефть" запатентовала технологии производства экологического биотоплива - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" запатентовала технологии производства экологического биотоплива

"Газпром нефть" запатентовала технологии полного цикла производства экологического биотоплива с добавлением в том числе отработанного фритюрного масла, сообщила | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:46+0300

2026-11-23T16:46+0300

2026-11-23T16:46+0300

россия

санкт-петербург

газпром

газпром нефть

роспатент

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Газпром нефть" запатентовала технологии полного цикла производства экологического биотоплива с добавлением в том числе отработанного фритюрного масла, сообщила компания. "Газпром нефть" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) технологии производства авиационного и судового биотоплива, включая проект первой в России мобильной установки для его выпуска", - сообщили в компании. Как пояснили там, технологии позволяют производить экологичное топливо с низким "углеродным следом", используя в качестве основы фритюрное масло, животные жиры и талловые масла от переработки древесины. Разработки прошли испытания в Центре промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. Новые технологии - часть реализуемой "Газпром нефтью" комплексной программы развития низкоуглеродных технических решений, уточнили в компании. Проекты и инициативы "Газпром нефти" в сфере экологии и климата объединены в единую долгосрочную программу на период до 2030-2035 года. Документ устанавливает цели компании в области охраны окружающей среды по всей производственной цепочке – от геологоразведки и добычи до переработки и реализации нефтепродуктов. Долгосрочные экологические цели гармонизированы с национальными целями развития России в сфере экологии, уточняется в сообщении. "Газпром нефть" в сентябре прошлого года выпустила первую в России партию авиатоплива с низким углеродным следом, произведенного с добавлением фритюрного масла. В феврале 2026 года оно прошло успешное тестирование на стендовом двигателе.

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россия, санкт-петербург, газпром, газпром нефть, роспатент