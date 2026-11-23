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"Газпром нефть" и ГосНИИ ГА проведут испытания первого авиационного биотоплива
"Газпром нефть" и ГосНИИ ГА проведут испытания первого авиационного биотоплива - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" и ГосНИИ ГА проведут испытания первого авиационного биотоплива
"Газпром нефть" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) проведут испытания первого российского авиационного... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:47+0300
2026-11-23T17:47+0300
2026-11-23T17:47+0300
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газпром нефть
аэрофлот
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) проведут испытания первого российского авиационного биотоплива, сообщила компания.
"Газпром нефть" и головная научная организация гражданской авиации России – ГосНИИ ГА – проведут испытания российского SAF-топлива с низким углеродным следом. Использование этого топлива для сокращения углеродного следа с 2027 года станет требованием Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к авиакомпаниям, выполняющим международные рейсы", - сообщила компания.
Соглашение о проведении испытаний подписали директор коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе и генеральный директор ГосНИИ ГА Дмитрий Бобылев на форуме "Транспортная неделя".
Как пояснили в компании, эксперты ГосНИИ ГА проведут лабораторные и квалификационные испытания для подтверждения соответствия этого экологичного топлива "Газпром нефти" характеристикам традиционного авиакеросина.
"Первое российское SAF-топливо пройдет необходимые исследования в научном центре ГосНИИ ГА, чтобы изучить состав и качество нового продукта для последующего допуска к применению на воздушных судах гражданской авиации. Подписанное соглашение с разработчиком отечественного SAF-топлива – "Газпром нефтью" – позволит сделать эту работу еще более эффективной", - прокомментировал Бобылев.
SAF-авиатопливо (sustainable aviation fuel) – авиационное топливо с низким углеродным следом, производимое из альтернативного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках по сравнению с традиционным керосином.
В России уже активно развивается область биотоплива. В конце сентября ученые сразу нескольких научных институтов и вузов РФ разработали технологию получения биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Среди компаний эту область активно развивает "Газпром нефть". Так, в июне 2023 года компания впервые в России заправила судно биотопливом, а в феврале 2026 года первое российское экологичное авиатопливо (SAF-топливо) компании прошло успешное тестирование на стендовом двигателе.
В сентябре стало известно, что по инициативе "Газпром нефти" в России создается национальная система сертификации авиационного биотоплива, которая станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам. Совместно с "Аэрофлотом" компания будет развивать рынок SAF-топлива в РФ - от расчета экономической модели цепочки поставок до дорожной карты поэтапного перехода.
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ПРАЙМ
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газпром, газпром нефть, аэрофлот
Газпром, Газпром нефть, Аэрофлот
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Газпром нефть" и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) проведут испытания первого российского авиационного биотоплива, сообщила компания.
"Газпром нефть" и головная научная организация гражданской авиации России – ГосНИИ ГА – проведут испытания российского SAF-топлива с низким углеродным следом. Использование этого топлива для сокращения углеродного следа с 2027 года станет требованием Международной организации гражданской авиации (ИКАО) к авиакомпаниям, выполняющим международные рейсы", - сообщила компания.
Соглашение о проведении испытаний подписали директор коммерческого департамента "Газпром нефти" Леван Кадагидзе и генеральный директор ГосНИИ ГА Дмитрий Бобылев на форуме "Транспортная неделя".
Как пояснили в компании, эксперты ГосНИИ ГА проведут лабораторные и квалификационные испытания для подтверждения соответствия этого экологичного топлива "Газпром нефти" характеристикам традиционного авиакеросина.
"Первое российское SAF-топливо пройдет необходимые исследования в научном центре ГосНИИ ГА, чтобы изучить состав и качество нового продукта для последующего допуска к применению на воздушных судах гражданской авиации. Подписанное соглашение с разработчиком отечественного SAF-топлива – "Газпром нефтью" – позволит сделать эту работу еще более эффективной", - прокомментировал Бобылев.
SAF-авиатопливо (sustainable aviation fuel) – авиационное топливо с низким углеродным следом, производимое из альтернативного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках по сравнению с традиционным керосином.
В России уже активно развивается область биотоплива. В конце сентября ученые сразу нескольких научных институтов и вузов РФ разработали технологию получения биокеросина из сосновых опилок и лузги подсолнечника. Среди компаний эту область активно развивает "Газпром нефть". Так, в июне 2023 года компания впервые в России заправила судно биотопливом, а в феврале 2026 года первое российское экологичное авиатопливо (SAF-топливо) компании прошло успешное тестирование на стендовом двигателе.
В сентябре стало известно, что по инициативе "Газпром нефти" в России создается национальная система сертификации авиационного биотоплива, которая станет альтернативой зарубежным сертификационным центрам. Совместно с "Аэрофлотом" компания будет развивать рынок SAF-топлива в РФ - от расчета экономической модели цепочки поставок до дорожной карты поэтапного перехода.