https://1prime.ru/20261123/nikitin-875470026.html
Никитин и Никитин обсудили развитие пригородного железнодорожного сообщения
Никитин и Никитин обсудили развитие пригородного железнодорожного сообщения - 23.11.2026, ПРАЙМ
Никитин и Никитин обсудили развитие пригородного железнодорожного сообщения
Вице-премьер России Андрей Никитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие в регионе пригородного железнодорожного сообщения,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T19:45+0300
2026-11-23T19:45+0300
2026-11-23T19:45+0300
бизнес
россия
нижегородская область
нижний новгород
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие в регионе пригородного железнодорожного сообщения, внедрение беспилотных авиатехнологий и модернизацию инфраструктуры речного транспорта, сообщил кабмин.
"Заместитель председателя правительства Андрей Никитин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основными темами стали развитие пригородного железнодорожного сообщения, внедрение беспилотных авиационных технологий и модернизация инфраструктуры речного транспорта", - говорится в сообщении.
Никитин, слова которого цитирует кабмин, отметил, что Нижегородская область обладает серьезным транспортным и промышленным потенциалом.
"Важно, что модернизация инфраструктуры здесь идет в связке с развитием производственных и научных компетенций – такой подход укрепляет технологический суверенитет и задает высокую планку качества. Все принимаемые в регионе отраслевые решения направлены на повышение транспортной доступности и создание новых возможностей для экономики и людей", – сказал вице-премьер.
Одно из направлений работы – развитие пригородных железнодорожных перевозок в Нижегородской агломерации.
"Обсуждались перспективы интеграции железнодорожного сообщения в городскую транспортную систему, повышения доступности пригородных маршрутов и организации удобных пересадок для пассажиров", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделили развитию беспилотных авиационных систем. В Нижегородской области с 2024 года действует экспериментальный правовой режим эксплуатации беспилотников, создан научно-производственный центр, объединяющий 22 организации.
Регион уже имеет практический опыт применения беспилотных технологий в логистике: выполнено более 4 тысячи полетов по маршрутам доставки, потребителям доставлено свыше 2,5 тысячи отправлений. Развиваются проекты использования беспилотников для доставки медицинских грузов, мониторинга территорий и решения других задач.
Благодаря этим наработкам Нижегородская область вошла в число восьми регионов – победителей конкурсного отбора по тестированию беспилотной доставки, итоги которого представили на форуме "Транспорт России". До конца 2027 года в рамках пилотного проекта на выбранных маршрутах отработают регулярную транспортировку продуктов, посылок, лекарств и других грузов.
"Отдельной темой стало развитие речного транспорта. В Нижегородской области продолжается реконструкция Городецкого гидроузла – это ключевой проект по устранению ограничений судоходства на Волге. После завершения работ пропускная способность участка от Городца до Нижнего Новгорода вырастет более чем в пять раз – с 3,6 млн до 20 млн т грузов в год", - сообщает правительство.
Это позволит увеличить возможности перевозки грузов по внутренним водным путям Волжского бассейна.
Губернатор Нижегородской области в свою очередь подчеркнул, что развитие речного транспорта имеет особое значение и отметил востребованность "Валдаев" и "Метеоров".
Нижегородская область продолжает участие в федеральном проекте "Речные магистрали", в рамках которого число субсидируемых маршрутов скоростных пассажирских перевозок в 2026 году увеличилось с 8 до 22.
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бизнес, россия, нижегородская область, нижний новгород
Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер России Андрей Никитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие в регионе пригородного железнодорожного сообщения, внедрение беспилотных авиатехнологий и модернизацию инфраструктуры речного транспорта, сообщил кабмин.
"Заместитель председателя правительства Андрей Никитин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Основными темами стали развитие пригородного железнодорожного сообщения, внедрение беспилотных авиационных технологий и модернизация инфраструктуры речного транспорта", - говорится в сообщении.
Никитин, слова которого цитирует кабмин, отметил, что Нижегородская область обладает серьезным транспортным и промышленным потенциалом.
"Важно, что модернизация инфраструктуры здесь идет в связке с развитием производственных и научных компетенций – такой подход укрепляет технологический суверенитет и задает высокую планку качества. Все принимаемые в регионе отраслевые решения направлены на повышение транспортной доступности и создание новых возможностей для экономики и людей", – сказал вице-премьер.
Одно из направлений работы – развитие пригородных железнодорожных перевозок в Нижегородской агломерации.
"Обсуждались перспективы интеграции железнодорожного сообщения в городскую транспортную систему, повышения доступности пригородных маршрутов и организации удобных пересадок для пассажиров", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделили развитию беспилотных авиационных систем. В Нижегородской области с 2024 года действует экспериментальный правовой режим эксплуатации беспилотников, создан научно-производственный центр, объединяющий 22 организации.
Регион уже имеет практический опыт применения беспилотных технологий в логистике: выполнено более 4 тысячи полетов по маршрутам доставки, потребителям доставлено свыше 2,5 тысячи отправлений. Развиваются проекты использования беспилотников для доставки медицинских грузов, мониторинга территорий и решения других задач.
Благодаря этим наработкам Нижегородская область вошла в число восьми регионов – победителей конкурсного отбора по тестированию беспилотной доставки, итоги которого представили на форуме "Транспорт России". До конца 2027 года в рамках пилотного проекта на выбранных маршрутах отработают регулярную транспортировку продуктов, посылок, лекарств и других грузов.
"Отдельной темой стало развитие речного транспорта. В Нижегородской области продолжается реконструкция Городецкого гидроузла – это ключевой проект по устранению ограничений судоходства на Волге. После завершения работ пропускная способность участка от Городца до Нижнего Новгорода вырастет более чем в пять раз – с 3,6 млн до 20 млн т грузов в год", - сообщает правительство.
Это позволит увеличить возможности перевозки грузов по внутренним водным путям Волжского бассейна.
Губернатор Нижегородской области в свою очередь подчеркнул, что развитие речного транспорта имеет особое значение и отметил востребованность "Валдаев" и "Метеоров".
Нижегородская область продолжает участие в федеральном проекте "Речные магистрали", в рамках которого число субсидируемых маршрутов скоростных пассажирских перевозок в 2026 году увеличилось с 8 до 22.