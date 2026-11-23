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В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T04:26+0300
2026-11-23T04:26+0300
2026-11-23T04:26+0300
бизнес
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875439440.jpg?1795397164
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.