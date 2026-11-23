https://1prime.ru/20261123/novak-875460283.html

Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах

Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах - 23.11.2026, ПРАЙМ

Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах

Федеральные и региональные органы власти в РФ должны проанализировать товарные потоки топлива и его логистику, чтобы балансировать снабжение в регионах, сообщил | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:15+0300

2026-11-23T15:15+0300

2026-11-23T15:15+0300

россия

газ

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875460283.jpg?1795436139

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральные и региональные органы власти в РФ должны проанализировать товарные потоки топлива и его логистику, чтобы балансировать снабжение в регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка", – отметил Новак, слова которого приведены в сообщении правительства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, александр новак