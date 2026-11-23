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Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах
Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах - 23.11.2026, ПРАЙМ
Новак призвал проанализировать товарные потоки топлива в регионах
Федеральные и региональные органы власти в РФ должны проанализировать товарные потоки топлива и его логистику, чтобы балансировать снабжение в регионах, сообщил | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:15+0300
2026-11-23T15:15+0300
2026-11-23T15:15+0300
россия
газ
александр новак
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральные и региональные органы власти в РФ должны проанализировать товарные потоки топлива и его логистику, чтобы балансировать снабжение в регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка", – отметил Новак, слова которого приведены в сообщении правительства.
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россия, газ, александр новак
РОССИЯ, Газ, Александр Новак
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Федеральные и региональные органы власти в РФ должны проанализировать товарные потоки топлива и его логистику, чтобы балансировать снабжение в регионах, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их. Такая работа должна вестись на опережение федеральными и региональными властями совместно со всеми участниками рынка", – отметил Новак, слова которого приведены в сообщении правительства.