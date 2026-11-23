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Дженсена Хуанга восстановили в должности генерального директора Nvidia

Дженсена Хуанга восстановили в должности генерального директора Nvidia - 23.11.2026, ПРАЙМ

Дженсена Хуанга восстановили в должности генерального директора Nvidia

Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:20+0300

2026-11-23T17:20+0300

2026-11-23T17:46+0300

технологии

сша

nvidia

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ.Совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США, сообщила компания в понедельник."Nvidia сегодня объявила о том, что Дженсен Хуанг немедленно восстанавливается в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Совет директоров единогласно проголосовал за восстановление господина Хуанга после серии обсуждений и встреч с ним, по итогам которых совет остался удовлетворен его откровенностью и способностью руководить Nvidia. В процессе принятия этого решения совет директоров получил информацию от высокопоставленных представителей правительства США", - говорится в пресс-релизе компании.Сам Хуанг заявил, что для него большая честь вернуться к управлению компанией "в начале новой промышленной революции", и поблагодарил совет директоров за оказанное доверие, а также сотрудников, партнеров, лидеров отрасли и свою семью за поддержку.Кроме того, в Nvidia сообщили, что совет директоров недавно учредил комитет по национальной безопасности и экспортному контролю, состоящий исключительно из независимых директоров, для надзора за соблюдением торговых правил и управлением рисками. Комитет привлекает профильных юристов и советников.Также компания начала поиск кандидата на новую должность директора по комплаенсу, который будет курировать соблюдение нормативных требований во всей структуре Nvidia и отчитываться перед комитетом по назначениям и корпоративному управлению, следует из пресс-релиза.Как сообщало издание Business Insider капитализация Nvidia упала на 1 триллион долларов после ухода Хуанга. Для сравнения, капитализация компании Samsung составляет 1,7 триллиона долларов.С начала ноября акции Nvidia подешевели почти на 39%. На фоне смены руководства и опасений инвесторов по поводу рынка искусственного интеллекта компания продолжала терять капитализацию. The New York Times со ссылкой на источники писал, что Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании, отвечающей за продукты Nvidia в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл.В пылу корпоративной сутолоки акционеры Nvidia подали коллективный иск к компании из-за связей главы корпорации с подозреваемой в шпионаже. Как писали СМИ, инвесторы обвинили руководство в обмане из-за того, что компания называла отношения гендиректора Дженсена Хуанга «деловыми». По утверждению истцов, сокрытие характера этой связи привело к искусственному завышению стоимости акций.Дженсен Хуанг, основавший Nvidia в 1993 году и возглавлявший ее 33 года, 12 ноября покинул посты президента, гендиректора и члена совета директоров. Причиной стал личный скандал. Хуанг признался во внебрачной связи, а затем появилась информация о втором романе — с женщиной, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой (ее имя фигурирует как Элис Хуанг, не родственница). Nvidia начала независимое расследование, к делу подключилось ФБР.

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технологии, сша, nvidia