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Nvidia поднялась на второе место по капитализации после восстановления Хуанга

Nvidia поднялась на второе место по капитализации после восстановления Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ

Nvidia поднялась на второе место по капитализации после восстановления Хуанга

Разработчик графических процессоров Nvidia стал второй самой дорогостоящей компанией после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

бизнес

сша

nvidia

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia стал второй самой дорогостоящей компанией после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора, следует из данных торгов с которыми ознакомилось агентство РИА Новости. Nvidia поднялась на второе место в мире по объему капитализации после новостей о восстановлении Хуанга в должности гендиректора компании, а ее капитализация составила 3,98 триллиона долларов. Первое место по капитализации по-прежнему занимает Apple (5,06 триллиона долларов), а третье место удерживает Microsoft (3,69 триллиона). На четвертом месте находится Alphabet (3,46 триллиона долларов), на пятом - Amazon (2,77 триллиона). Ранее в понедельник Nvidia сообщила, что совет директоров компании единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.

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бизнес, сша, nvidia, apple, microsoft