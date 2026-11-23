https://1prime.ru/20261123/oon-875471934.html

Линдберг: атаки на суда в Черном море грозят потерей 10 млн тонн пшеницы

Линдберг: атаки на суда в Черном море грозят потерей 10 млн тонн пшеницы - 23.11.2026, ПРАЙМ

Линдберг: атаки на суда в Черном море грозят потерей 10 млн тонн пшеницы

Около 10 миллионов тонн российской и украинской пшеницы могут не попасть на мировые рынки в 2026 году из-за сокращения перевозок через Черное море на фоне атак... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:18+0300

2026-11-23T21:18+0300

2026-11-23T21:25+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

черное море

украина

турция

владимир путин

оон

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863389239_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_fc2d409bb3c371f542b338faba890dc5.jpg

РИМ, 23 ноя - ПРАЙМ. Около 10 миллионов тонн российской и украинской пшеницы могут не попасть на мировые рынки в 2026 году из-за сокращения перевозок через Черное море на фоне атак на суда, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Люк Линдберг. "По состоянию на середину октября через Босфор проходило на 63 процента меньше судов с пшеницей и кукурузой, чем за аналогичный период 2025 года", - заявил он, выступая на мероприятии Совета безопасности ООН по Украине. По словам Линдберга, в 2026 году Черное море стало самым смертоносным морским маршрутом: зафиксировано более 300 атак, в результате которых погибли по меньшей мере 40 человек. "В результате около 10 миллионов тонн российской и украинской пшеницы могут не попасть на мировые рынки в этом году. Этого достаточно, чтобы накормить 44 миллиона человек", - подчеркнул глава ВПП. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

черное море

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, черное море, украина, турция, владимир путин, оон