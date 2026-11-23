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Основатель DNS объяснил претензии ФНС технической накладкой

Основатель DNS объяснил претензии ФНС технической накладкой - 23.11.2026, ПРАЙМ

Основатель DNS объяснил претензии ФНС технической накладкой

Основатель сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев объяснил претензии Федеральной налоговой службы технической накладкой. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:17+0300

2026-11-23T17:17+0300

2026-11-23T17:17+0300

бизнес

владивосток

фнс россии

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Основатель сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев объяснил претензии Федеральной налоговой службы технической накладкой. Ранее в понедельник Telegram-канал Baza сообщил, что в ноябре ФНС провела внеплановую проверку фирмы "Восток", которая принадлежит Алексееву, и выяснила, что по официальному адресу во Владивостоке компании нет. Отмечается, что сведения о местонахождении признали недостоверными, а бизнесмену на три года запретили регистрировать новые фирмы и, как следствие, занимать руководящие должности в таких компаниях. "Довольно быстро выяснилось, что это просто техническая накладка. ДНС - большая компания, в одном из офисов шел ремонт, а при проверке это посчитали отсутствием компании по зарегистрированному адресу", - написал Алексеев в своем Telegram-канале. "В принципе, даже хорошо, что налоговая проявляет бдительность и внимательно следит за достоверностью сведений о компаниях. Но у нас все хорошо, мы добросовестные налогоплательщики во всей своей деятельности и конструктивно взаимодействуем с налоговой", - добавил Алексеев. Он отметил, что проблема скоро разрешится и на деятельности предпринимателя никак не отразится.

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