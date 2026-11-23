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В аэропортах Пензы и Саранска сняли временные ограничения
В аэропортах Пензы и Саранска сняли временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саранска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саранска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T07:41+0300
2026-11-23T07:41+0300
2026-11-23T07:41+0300
бизнес
россия
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росавиация
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Пензы и Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саранск. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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Бизнес, РОССИЯ, САРАНСК, Росавиация