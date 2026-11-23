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Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты
Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты - 23.11.2026, ПРАЙМ
Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты
Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты в рамках механизма компенсации ущерба и страхования от военных рисков, сообщает Минфин | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:27+0300
2026-11-23T20:27+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты в рамках механизма компенсации ущерба и страхования от военных рисков, сообщает Минфин России.
"Перевозчики начали получать выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Первые выплаты в рамках компенсационного механизма осуществила страховая компания "Астро-Волга".
"Их получили перевозчики товаров первой необходимости, транспортные средства которых пострадали в результате реализации военных рисков. Механизм также распространяется на транспортные средства строительных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей", - уточняет министерство.
Также осуществлены первые страховые выплаты в рамках механизма страхования от военных рисков. "Оформить страхование и обратиться за выплатами можно в том числе через офисы страховых организаций, расположенные на указанных территориях", - сообщает Минфин.
Кроме того, в министерстве напомнили, что правительство РФ продлило до 1 апреля 2027 года срок подачи документов для получения компенсации.
"Это даст заявителям дополнительное время на подготовку и сбор необходимых документов", - говорится в сообщении.
Механизм компенсации ущерба и страхования от военных рисков действует с осени 2023 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а с ноября 2026 года он был расширен на Крым и Севастополь.
Чтобы воспользоваться механизмом, перевозчик должен оформить базовый полис у страховщика, который является участником программы. Полис оплачивается по стандартным рыночным тарифам, а расширение на военные риски происходит бесплатно.
Защита распространяется не только на перевозки внутри указанных регионов, но и на транзит через них.
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финансы, россия, крым, севастополь, лнр, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, ЛНР, Минфин, Минфин РФ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты в рамках механизма компенсации ущерба и страхования от военных рисков, сообщает Минфин России.
"Перевозчики начали получать выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Первые выплаты в рамках компенсационного механизма осуществила страховая компания "Астро-Волга".
"Их получили перевозчики товаров первой необходимости, транспортные средства которых пострадали в результате реализации военных рисков. Механизм также распространяется на транспортные средства строительных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей", - уточняет министерство.
Также осуществлены первые страховые выплаты в рамках механизма страхования от военных рисков. "Оформить страхование и обратиться за выплатами можно в том числе через офисы страховых организаций, расположенные на указанных территориях", - сообщает Минфин.
Кроме того, в министерстве напомнили, что правительство РФ продлило до 1 апреля 2027 года срок подачи документов для получения компенсации.
"Это даст заявителям дополнительное время на подготовку и сбор необходимых документов", - говорится в сообщении.
Механизм компенсации ущерба и страхования от военных рисков действует с осени 2023 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а с ноября 2026 года он был расширен на Крым и Севастополь.
Чтобы воспользоваться механизмом, перевозчик должен оформить базовый полис у страховщика, который является участником программы. Полис оплачивается по стандартным рыночным тарифам, а расширение на военные риски происходит бесплатно.
Защита распространяется не только на перевозки внутри указанных регионов, но и на транзит через них.