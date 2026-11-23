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Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты

Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты - 23.11.2026, ПРАЙМ

Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты

Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты в рамках механизма компенсации ущерба и страхования от военных рисков, сообщает Минфин | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Перевозчики в Крыму, Севастополе и новых регионах начали получать выплаты в рамках механизма компенсации ущерба и страхования от военных рисков, сообщает Минфин России. "Перевозчики начали получать выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, действующих на территориях новых регионов, Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении. Первые выплаты в рамках компенсационного механизма осуществила страховая компания "Астро-Волга". "Их получили перевозчики товаров первой необходимости, транспортные средства которых пострадали в результате реализации военных рисков. Механизм также распространяется на транспортные средства строительных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей", - уточняет министерство. Также осуществлены первые страховые выплаты в рамках механизма страхования от военных рисков. "Оформить страхование и обратиться за выплатами можно в том числе через офисы страховых организаций, расположенные на указанных территориях", - сообщает Минфин. Кроме того, в министерстве напомнили, что правительство РФ продлило до 1 апреля 2027 года срок подачи документов для получения компенсации. "Это даст заявителям дополнительное время на подготовку и сбор необходимых документов", - говорится в сообщении. Механизм компенсации ущерба и страхования от военных рисков действует с осени 2023 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а с ноября 2026 года он был расширен на Крым и Севастополь. Чтобы воспользоваться механизмом, перевозчик должен оформить базовый полис у страховщика, который является участником программы. Полис оплачивается по стандартным рыночным тарифам, а расширение на военные риски происходит бесплатно. Защита распространяется не только на перевозки внутри указанных регионов, но и на транзит через них.

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финансы, россия, крым, севастополь, лнр, минфин, минфин рф