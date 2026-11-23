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Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США

Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США - 23.11.2026, ПРАЙМ

Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США

Новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но точные даты его проведения пока не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T08:06+0300

2026-11-23T08:06+0300

2026-11-23T08:06+0300

россия

украина

абу-даби

сша

дмитрий песков

владимир мединский

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но точные даты его проведения пока не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", - сказал он. В Абу-Даби 10-11 ноября прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече. Он также отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время.

украина

абу-даби

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россия, украина, абу-даби, сша, дмитрий песков, владимир мединский