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Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США
Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США - 23.11.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США
Новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но точные даты его проведения пока не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T08:06+0300
2026-11-23T08:06+0300
2026-11-23T08:06+0300
россия
украина
абу-даби
сша
дмитрий песков
владимир мединский
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но точные даты его проведения пока не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", - сказал он. В Абу-Даби 10-11 ноября прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече. Он также отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время.
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россия, украина, абу-даби, сша, дмитрий песков, владимир мединский
РОССИЯ, УКРАИНА, Абу-Даби, США, Дмитрий Песков, Владимир Мединский
Песков рассказал о подготовке к новым переговорам России, Украины и США
Песков: новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но даты пока не определены
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Новый раунд трехсторонних переговоров скоро состоится, но точные даты его проведения пока не определены, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", - сказал он.
В Абу-Даби 10-11 ноября прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Возглавлявший российскую группу помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что тема архитектуры европейской безопасности стала центральной на встрече. Он также отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время.