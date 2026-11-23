https://1prime.ru/20261123/peterburg-875471207.html

Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург

Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург - 23.11.2026, ПРАЙМ

Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург

Экипаж российского судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, вернулся в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщил губернатор... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:42+0300

2026-11-23T20:42+0300

2026-11-23T20:42+0300

россия

общество

финский залив

санкт-петербург

ленинградская область

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экипаж российского судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, вернулся в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Сегодня в 20.00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошел на берег в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург". Пострадавших нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс". Он уточнил, что атакованное судно с грузом также прибыло в порт Санкт-Петербурга.

финский залив

санкт-петербург

ленинградская область

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россия, общество , финский залив, санкт-петербург, ленинградская область