https://1prime.ru/20261123/peterburg-875471207.html
Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург
Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург - 23.11.2026, ПРАЙМ
Экипаж российского судна, атакованного БПЛА, вернулся в Петербург
Экипаж российского судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, вернулся в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщил губернатор... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:42+0300
2026-11-23T20:42+0300
2026-11-23T20:42+0300
россия
общество
финский залив
санкт-петербург
ленинградская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875471207.jpg?1795455747
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экипаж российского судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, вернулся в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Сегодня в 20.00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошел на берег в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург". Пострадавших нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что атакованное судно с грузом также прибыло в порт Санкт-Петербурга.
финский залив
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , финский залив, санкт-петербург, ленинградская область
РОССИЯ, Общество , Финский залив, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Экипаж российского судна, атакованного БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, вернулся в Санкт-Петербург, никто не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Сегодня в 20.00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошел на берег в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург". Пострадавших нет", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что атакованное судно с грузом также прибыло в порт Санкт-Петербурга.