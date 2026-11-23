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Следующее заседание межправкомиссии России и КНДР пройдет в Пхеньяне
Следующее заседание межправкомиссии России и КНДР пройдет в Пхеньяне - 23.11.2026, ПРАЙМ
Следующее заседание межправкомиссии России и КНДР пройдет в Пхеньяне
Следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет с 25 по 27 ноября в... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:00+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет с 25 по 27 ноября в Пхеньяне, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Тринадцатое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР состоится с 25 по 27 ноября в Пхеньяне. Пленарное заседание намечено на 27 ноября, до этого пройдут экспертные консультации и отраслевые переговоры", - говорится в сообщении.
Со стороны России межправкомиссию возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, со стороны КНДР - министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.
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мировая экономика, россия, кндр, пхеньян, александр козлов, минприроды
Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, Пхеньян, Александр Козлов, Минприроды
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет с 25 по 27 ноября в Пхеньяне, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Тринадцатое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР состоится с 25 по 27 ноября в Пхеньяне. Пленарное заседание намечено на 27 ноября, до этого пройдут экспертные консультации и отраслевые переговоры", - говорится в сообщении.
Со стороны России межправкомиссию возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, со стороны КНДР - министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.