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Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно
Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно - 23.11.2026, ПРАЙМ
Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно
Дополнительные пригородные поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, которые ранее ходили только по выходным и в праздничные дни, со вторника начнут... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:54+0300
2026-11-23T20:54+0300
2026-11-23T20:54+0300
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россия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные пригородные поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, которые ранее ходили только по выходным и в праздничные дни, со вторника начнут ездить ежедневно, сообщил минтранс Крыма.
Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено 19 ноября после ночной атаки БПЛА. Позднее в тот же день оно было возобновлено по первому пути. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 21 ноября сообщил, что движение по мосту в Крым восстановлено в полном объеме.
"С 24 ноября в ежедневное курсирование дополнительно назначаются пригородные поезда сообщением Анапа – Керчь", - говорится в сообщении минтранса в канале на платформе "Макс".
Дополнительными поездами стали поезд №6805/6806 сообщением Анапа – Керчь: отправление от станции Анапа в 12.30, от станции Тамань-Пасс в 13.59, прибытие в Керчь в 14.38 (без остановки на станции Керчь-Южная Новый парк), а также поезд №6807/6808 сообщением Керчь - Анапа: отправление от станции Керчь в 14.43, а от станции Керчь-Южная Новый парк 15.12, Тамань-Пасс в 15.33, прибытие в Анапу в 17.00.
Ранее данные пригородные поезда курсировали только по пятницам, выходным и праздничным дням, со вторника поезда будут курсировать ежедневно, прокомментировали в минтрансе.
Помимо этих поездов между Керчью и Анапой ежедневно курсируют еще по два пригородных поезда. Кроме того, запущены четыре пары пригородных поездов по мосту между Керчью (старый вокзал) и станцией Тамань – Пассажирская. Ежедневное расписание публикует минтранс республики и транспортная компания ЮППК.
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Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, АНАПА, КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные пригородные поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, которые ранее ходили только по выходным и в праздничные дни, со вторника начнут ездить ежедневно, сообщил минтранс Крыма.
Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено 19 ноября после ночной атаки БПЛА. Позднее в тот же день оно было возобновлено по первому пути. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 21 ноября сообщил, что движение по мосту в Крым восстановлено в полном объеме.
"С 24 ноября в ежедневное курсирование дополнительно назначаются пригородные поезда сообщением Анапа – Керчь", - говорится в сообщении минтранса в канале на платформе "Макс".
Дополнительными поездами стали поезд №6805/6806 сообщением Анапа – Керчь: отправление от станции Анапа в 12.30, от станции Тамань-Пасс в 13.59, прибытие в Керчь в 14.38 (без остановки на станции Керчь-Южная Новый парк), а также поезд №6807/6808 сообщением Керчь - Анапа: отправление от станции Керчь в 14.43, а от станции Керчь-Южная Новый парк 15.12, Тамань-Пасс в 15.33, прибытие в Анапу в 17.00.
Ранее данные пригородные поезда курсировали только по пятницам, выходным и праздничным дням, со вторника поезда будут курсировать ежедневно, прокомментировали в минтрансе.
Помимо этих поездов между Керчью и Анапой ежедневно курсируют еще по два пригородных поезда. Кроме того, запущены четыре пары пригородных поездов по мосту между Керчью (старый вокзал) и станцией Тамань – Пассажирская. Ежедневное расписание публикует минтранс республики и транспортная компания ЮППК.