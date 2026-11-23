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Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно

Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно - 23.11.2026, ПРАЙМ

Поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ездить ежедневно

Дополнительные пригородные поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, которые ранее ходили только по выходным и в праздничные дни, со вторника начнут... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:54+0300

2026-11-23T20:54+0300

2026-11-23T20:54+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Дополнительные пригородные поезда между Керчью и Анапой по Крымскому мосту, которые ранее ходили только по выходным и в праздничные дни, со вторника начнут ездить ежедневно, сообщил минтранс Крыма. Движение поездов на мосту в Крым было приостановлено 19 ноября после ночной атаки БПЛА. Позднее в тот же день оно было возобновлено по первому пути. Вице-премьер РФ Андрей Никитин 21 ноября сообщил, что движение по мосту в Крым восстановлено в полном объеме. "С 24 ноября в ежедневное курсирование дополнительно назначаются пригородные поезда сообщением Анапа – Керчь", - говорится в сообщении минтранса в канале на платформе "Макс". Дополнительными поездами стали поезд №6805/6806 сообщением Анапа – Керчь: отправление от станции Анапа в 12.30, от станции Тамань-Пасс в 13.59, прибытие в Керчь в 14.38 (без остановки на станции Керчь-Южная Новый парк), а также поезд №6807/6808 сообщением Керчь - Анапа: отправление от станции Керчь в 14.43, а от станции Керчь-Южная Новый парк 15.12, Тамань-Пасс в 15.33, прибытие в Анапу в 17.00. Ранее данные пригородные поезда курсировали только по пятницам, выходным и праздничным дням, со вторника поезда будут курсировать ежедневно, прокомментировали в минтрансе. Помимо этих поездов между Керчью и Анапой ежедневно курсируют еще по два пригородных поезда. Кроме того, запущены четыре пары пригородных поездов по мосту между Керчью (старый вокзал) и станцией Тамань – Пассажирская. Ежедневное расписание публикует минтранс республики и транспортная компания ЮППК.

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бизнес, россия, керчь, анапа, крым