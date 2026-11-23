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Поставки СПГ из США в ЕС в сентябре выросли на 5,7%

Поставки СПГ из США в ЕС в сентябре выросли на 5,7% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Поставки СПГ из США в ЕС в сентябре выросли на 5,7%

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в сентябре выросли на 5,7% по отношению к августу - до 278,915 миллиарда кубических футов... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:39+0300

2026-11-23T21:39+0300

2026-11-23T21:39+0300

газ

сша

нидерланды

испания

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в сентябре выросли на 5,7% по отношению к августу - до 278,915 миллиарда кубических футов (5,9 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в сентябре США поставили в другие страны 532,423 миллиарда кубических футов (11,2 миллиона тонн) СПГ. На страны ЕС в отчетном месяце пришлось 52,4% экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды - в сентябре показатель вырос на 50% и составил 80,443 миллиарда кубических футов (1,7 миллиона тонн). Второе место по поставкам заняла Испания, которая получила из Штатов в отчетном месяце 55,659 миллиарда кубических футов СПГ (1,2 миллиона тонн), на 67,7% больше, чем в прошлом месяце. Экспорт СПГ США в Италию же снизился на 23,7% - до 37,484 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн). Поставки в Германию снизились на 37,6% - до 22,139 миллиарда кубических футов (0,5 миллиона тонн). Экспорт американского СПГ во Францию в сентябре составил 49,17 миллиарда кубических футов СПГ (чуть более 1 миллиона тонн), что на 34,9% больше, чем в августе. США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.

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газ, сша, нидерланды, испания, ес