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Потребление газа в ЕС в октябре снизилось на 10%

Потребление газа в ЕС в октябре снизилось на 10% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Потребление газа в ЕС в октябре снизилось на 10%

Потребление газа в Евросоюзе в октябре снизилось на 10% в годовом выражении и составило 23,6 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:49+0300

2026-11-23T22:49+0300

2026-11-23T22:49+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в октябре снизилось на 10% в годовом выражении и составило 23,6 миллиарда кубометров, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В октябре 2026 года потребление природного газа в ЕС снизилось на 10% в годовом исчислении - до 23,6 миллиарда кубометров, несмотря на рост выработки электроэнергии на газовых электростанциях", - говорится в докладе. ФСЭГ отмечает, что снижение показателя было обусловлено в первую очередь сокращением спроса на газ в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Средняя температура в Европе достигла 11,1 градуса по Цельсию, что на 1,5 градуса выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год. Таким образом, этот октябрь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений, что привело к переносу начала отопительного сезона, поясняется в докладе. Выработка электроэнергии в ЕС практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись всего на 0,02 ТВт.ч. Однако энергобаланс существенно изменился. Так, выработка газовых электростанций выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, что частично компенсировало снижение генерации на атомных, гидро- и ветряных электростанциях. Производство электроэнергии на атомных электростанциях снизилось на 13%, на гидроэлектростанциях - на 24%, на ветряных - на 3%. В то же время выработка солнечной энергии увеличилась на 23%, а генерация угольных электростанций выросла на 22%. В структуре выработки электроэнергии в ЕС возобновляемые источники, не считая гидроэнергетики, сохранили лидирующие позиции - на их долю пришелся 41%. За ними следуют атомная энергетика (21%), природный газ (19%), уголь (12%) и гидроэнергетика (8%), заключает ФСЭГ.

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газ, европа, ес, фсэг