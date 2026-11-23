https://1prime.ru/20261123/pravitelstvo-875472758.html

Грузовики в 6 пунктах пропуска С 2027 года будут проходить границу за 10 минут

Грузовики в 6 пунктах пропуска С 2027 года будут проходить границу за 10 минут - 23.11.2026, ПРАЙМ

Грузовики в 6 пунктах пропуска С 2027 года будут проходить границу за 10 минут

Правительство России утвердило проведение в 2027 году эксперимента по прохождению российской границы грузовыми автомобилями в шести пунктах пропуска не дольше... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:10+0300

2026-11-23T22:10+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Правительство России утвердило проведение в 2027 году эксперимента по прохождению российской границы грузовыми автомобилями в шести пунктах пропуска не дольше 10 минут, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на портале официального публикования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: ... Провести с 12 января по 1 сентября 2027 года эксперимент по предоставлению возможности направления российскими и иностранными перевозчиками или лицами, действующими по их поручению (далее - перевозчики), предварительного уведомления при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов", - говорится в документе. В тексте документа указывается, что целью данного эксперимента является достижение типового времени досмотра грузовых транспортных средств в пунктах пропуска не более 10 минут. В перечень пунктов пропуска, на которых будет действовать эксперимент, вошли "Кани-Курган" (Амурская область), "Краскино" (Приморский край), "Кяхта" (Бурятия), "Пограничный" (Приморский край), "Тагиркент-Казмаляр" (Дагестан) и "Хасан" (Приморский край). Координатором эксперимента, согласно тексту постановления, станет Минтранс России. Ведомству в течение 45 календарных дней со дня вступления постановления в силу необходимо составить план-график проведения эксперимента, перечень сведений, включаемых в предварительное уведомление при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов, а также регламент информационного взаимодействия участников эксперимента.

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