https://1prime.ru/20261123/proizvodstvo-875473887.html

Мировое производство рафинированной меди за девять месяцев выросло на 1,4%

Мировое производство рафинированной меди за девять месяцев выросло на 1,4% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мировое производство рафинированной меди за девять месяцев выросло на 1,4%

Мировое производство рафинированной меди по итогам января-сентября 2026 года выросло примерно на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T23:01+0300

2026-11-23T23:01+0300

2026-11-23T23:01+0300

промышленность

португалия

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировое производство рафинированной меди по итогам января-сентября 2026 года выросло примерно на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 21,587 миллиона тонн, следует из пресс-релиза Международной исследовательской группы по меди (ICSG). "Предварительные данные показывают, что мировое производство рафинированной меди за первые девять месяцев 2026 года выросло примерно на 1,4%, при этом первичное производство (электролитическое и электрохимическое извлечение из руды) увеличилось на 0,9%, а вторичное производство (из лома) - на 3,8%", - сказано в сообщении. Согласно представленной таблице, производство рафинированной меди за январь-сентябрь текущего года составило 21,587 миллиона тонн против 21,287 миллиона тонн за аналогичный прошлогодний период. Глобальное видимое потребление рафинированной меди, по предварительным данным, увеличилось примерно на 1% в годовом выражении, до 21,366 миллиона тонн. Таким образом, рынок "красного металла" за первые девять месяцев текущего года продемонстрировал профицит в размере около 222 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года избыток меди сложился в объеме 185 тысяч тонн. Мировая добыча меди, по предварительным данным, в январе-сентябре сократилась на 0,9% в годовом выражении, до 17,133 миллиона тонн. Средний уровень загрузки мощностей по добыче меди в мире за девять месяцев сократился до 77% с 80,6% за аналогичный период прошлого года, а мощностей по переработке - до 78,5% с 80,2%. Международная исследовательская группа по меди (ICSG) - автономная межправительственная организация, учрежденная в 1992 году. В нее входят 24 государства, а также Европейский союз, представляющий страны-производители и потребители меди. Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне (Португалия).

португалия

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промышленность, португалия