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Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11%

Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11%

Президент России Владимир Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет страны на 10-11%. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:08+0300

2026-11-23T14:08+0300

2026-11-23T14:08+0300

россия

финансы

владимир путин

даниил егоров

фнс россии

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет страны на 10-11%. Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. "Я так понимаю, есть о чем поговорить, да? У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько? Где-то 10-11%", - сказал Путин в начале встречи. Егоров уточнил, что по итогам 10 месяцев в бюджет поступило 54,6 триллиона рублей, рост составил 11%.

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россия, финансы, владимир путин, даниил егоров, фнс россии