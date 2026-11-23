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Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11%
Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11% - 23.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет РФ на 10-11%
Президент России Владимир Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет страны на 10-11%. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:08+0300
2026-11-23T14:08+0300
2026-11-23T14:08+0300
россия
финансы
владимир путин
даниил егоров
фнс россии
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет страны на 10-11%.
Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
"Я так понимаю, есть о чем поговорить, да? У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько? Где-то 10-11%", - сказал Путин в начале встречи.
Егоров уточнил, что по итогам 10 месяцев в бюджет поступило 54,6 триллиона рублей, рост составил 11%.
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россия, финансы, владимир путин, даниил егоров, фнс россии
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил увеличение налоговых поступлений в бюджет страны на 10-11%.
Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.
"Я так понимаю, есть о чем поговорить, да? У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько? Где-то 10-11%", - сказал Путин в начале встречи.
Егоров уточнил, что по итогам 10 месяцев в бюджет поступило 54,6 триллиона рублей, рост составил 11%.