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Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России
Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России - 23.11.2026, ПРАЙМ
Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым отметил рост ненефтегазовых доходов России. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:08+0300
2026-11-23T14:08+0300
2026-11-23T14:08+0300
россия
газ
владимир путин
даниил егоров
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым отметил рост ненефтегазовых доходов России.
Глава государства упомянул, что налоговые поступления увеличиваются.
"Но что особенно приятно - это рост ненефтегазовых доходов", - добавил Путин.
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РОССИЯ, Газ, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России