https://1prime.ru/20261123/putin-875457047.html

Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России

Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России - 23.11.2026, ПРАЙМ

Путин на встрече с главой ФНС отметил рост ненефтегазовых доходов России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым отметил рост ненефтегазовых доходов России. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:08+0300

2026-11-23T14:08+0300

2026-11-23T14:08+0300

россия

газ

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым отметил рост ненефтегазовых доходов России. Глава государства упомянул, что налоговые поступления увеличиваются. "Но что особенно приятно - это рост ненефтегазовых доходов", - добавил Путин.

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россия, газ, владимир путин, даниил егоров, фнс россии