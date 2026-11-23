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Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС
Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС - 23.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС
Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:45+0300
2026-11-23T14:45+0300
2026-11-23T14:45+0300
финансы
владимир путин
даниил егоров
фнс россии
фнс
минфин
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС.
Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Руководитель ФНС доложил, что налог, который в 2026 году дает бюджету основные поступления, - это НДС.
"Еще в прошлом году у нас было много дискуссий по поводу ставки, и что будут падения, отдельно обсуждались вопросы по обелению экономики. Что касается ставки, Минфин прогнозировал 920 миллиардов (рублей - ред.) поступлений по итогам этого года. Сейчас у нас 783 миллиарда поступлений, то есть мы точно попадем в эту цифру. И это только ставка. Всего у нас 2,6 триллиона (рублей - ред.) - рост НДС", - пояснил Егоров, добавив, что рост поступлений от налога составил 33%.
"Хороший", - отреагировал Путин.
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финансы, владимир путин, даниил егоров, фнс россии, фнс, минфин
Финансы, Владимир Путин, Даниил Егоров, ФНС России, ФНС, Минфин
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС.
Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Руководитель ФНС доложил, что налог, который в 2026 году дает бюджету основные поступления, - это НДС.
"Еще в прошлом году у нас было много дискуссий по поводу ставки, и что будут падения, отдельно обсуждались вопросы по обелению экономики. Что касается ставки, Минфин прогнозировал 920 миллиардов (рублей - ред.) поступлений по итогам этого года. Сейчас у нас 783 миллиарда поступлений, то есть мы точно попадем в эту цифру. И это только ставка. Всего у нас 2,6 триллиона (рублей - ред.) - рост НДС", - пояснил Егоров, добавив, что рост поступлений от налога составил 33%.
"Хороший", - отреагировал Путин.