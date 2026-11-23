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Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС

Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС - 23.11.2026, ПРАЙМ

Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС

Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:45+0300

2026-11-23T14:45+0300

2026-11-23T14:45+0300

финансы

владимир путин

даниил егоров

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошим результатом рост бюджетных поступлений от НДС. Президент в понедельник встретился с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Руководитель ФНС доложил, что налог, который в 2026 году дает бюджету основные поступления, - это НДС. "Еще в прошлом году у нас было много дискуссий по поводу ставки, и что будут падения, отдельно обсуждались вопросы по обелению экономики. Что касается ставки, Минфин прогнозировал 920 миллиардов (рублей - ред.) поступлений по итогам этого года. Сейчас у нас 783 миллиарда поступлений, то есть мы точно попадем в эту цифру. И это только ставка. Всего у нас 2,6 триллиона (рублей - ред.) - рост НДС", - пояснил Егоров, добавив, что рост поступлений от налога составил 33%. "Хороший", - отреагировал Путин.

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финансы, владимир путин, даниил егоров, фнс россии, фнс, минфин