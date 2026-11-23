https://1prime.ru/20261123/rashody-875462671.html

Названы расходы на обслуживание кредитных программ ЕС для Украины

Названы расходы на обслуживание кредитных программ ЕС для Украины - 23.11.2026, ПРАЙМ

Названы расходы на обслуживание кредитных программ ЕС для Украины

Расходы на обслуживание кредитных программ Евросоюза для Украины с учетом нового займа на 45 миллиардов евро могут составить порядка 50-60 миллиардов евро в... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:22+0300

2026-11-23T16:22+0300

2026-11-23T16:22+0300

финансы

банки

украина

киев

ес

евросовет

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875462671.jpg?1795440137

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - ПРАЙМ. Расходы на обслуживание кредитных программ Евросоюза для Украины с учетом нового займа на 45 миллиардов евро могут составить порядка 50-60 миллиардов евро в следующем семилетнем бюджетном периоде, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе документов Еврокомиссии и данных о долговых обязательствах ЕС. Еврокомиссия 18 ноября предложила выделить Украине дополнительный кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году сверх ранее согласованного займа на 90 миллиардов евро. Средства планируется привлечь путем выпуска общих долговых обязательств ЕС на финансовых рынках. "Расходы (проценты на обслуживание - ред.) на заимствования появятся с 2028 года", - говорится в предложении Еврокомиссии от 18 ноября о новом кредите Украине. При этом ЕС предоставляет Украине кредиты, занимая для этого деньги у инвесторов под собственные гарантии. Евросоюз должен выплачивать проценты по своим долгам независимо от того, возвращает ли Украина полученные средства. Как ранее подсчитало РИА Новости, общий объем кредитных программ ЕС для Киева с 2022 года по конец 2027 года с учетом дополнительного финансирования сейчас может достичь 211-213 миллиардов евро. По оценке Еврокомиссии, проценты только по кредиту на 90 миллиардов евро обойдутся примерно в 3 миллиарда евро ежегодно. Это соответствует ставке около 3,3% годовых. Если применить такую же ставку ко всем рассматриваемым кредитам на сумму около 213 миллиардов евро, ежегодные расходы на проценты составят примерно 7 миллиардов евро, а за семь лет - около 50 миллиардов евро. При увеличении ставки, например, до 4% расходы достигнут 8,5 миллиарда евро ежегодно, или почти 60 миллиардов евро за семь лет. При этом, подсчет остается условным: он предполагает, что все кредиты будут выданы, долг останется неизменным, а проценты будут начисляться по одной неизменной ставке. Согласно документам Еврокомиссии, с 2022 года ЕС предусмотрел для Украины кредиты на общую сумму около 166 миллиардов евро. В эту сумму входят программы помощи 2022-2024 годов, кредиты на 2024-2027 годы и заем на 90 миллиардов евро. Ранее РИА Новости также подсчитало, что при сохранении долга в размере 213 миллиардов евро на протяжении 30 лет и ставке 3,33% одни только проценты могут достичь 213 миллиардов евро, то есть сравняться с первоначальной суммой кредитов. В новом проекте бюджета ЕС на 2028-2034 годы, представленном председателем Евросовета Антониу Коштой, предусмотрено сокращение расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. Однако специальный резерв для Украины в размере 100 миллиардов евро оставлен без изменений, - а это означает, вероятно, новые дополнительные кредиты, которые добавятся к 211 миллиардам евро. При этом источники расходов на обслуживание украинских кредитов до сих пор не определены и могут потребовать отдельного финансирования сверх предусмотренных бюджетных потолков.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, украина, киев, ес, евросовет