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Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга

Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ

Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга

Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении Nvidia на фоне скандала вокруг главы корпорации Дженсена Хуанга... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

2026-11-23T20:27+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении Nvidia на фоне скандала вокруг главы корпорации Дженсена Хуанга продолжится, несмотря на восстановление бизнесмена в должности. Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Восстановление в должности Дженсена Хуанга не меняет того факта, что американский народ заслуживает того, чтобы знать, что здесь произошло - ввела ли Nvidia в заблуждение инвесторов и общественность", - приводит Рейтер слова представителя генпрокуратуры. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта на прошлой неделе инициировал расследование в отношении американской технологической компании, стремясь определить, не получал ли Китай передовые чипы или конфиденциальную информацию в результате действий Nvidia или Хуанга и не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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