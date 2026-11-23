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Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга
Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ
Расследование в отношении Nvidia продолжится, несмотря на восстановление Хуанга
Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении Nvidia на фоне скандала вокруг главы корпорации Дженсена Хуанга... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:27+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении Nvidia на фоне скандала вокруг главы корпорации Дженсена Хуанга продолжится, несмотря на восстановление бизнесмена в должности.
Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Восстановление в должности Дженсена Хуанга не меняет того факта, что американский народ заслуживает того, чтобы знать, что здесь произошло - ввела ли Nvidia в заблуждение инвесторов и общественность", - приводит Рейтер слова представителя генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта на прошлой неделе инициировал расследование в отношении американской технологической компании, стремясь определить, не получал ли Китай передовые чипы или конфиденциальную информацию в результате действий Nvidia или Хуанга и не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.
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технологии, бизнес, китай, калифорния, сша, nvidia, мид китая, мид кнр
Технологии, Бизнес, КИТАЙ, Калифорния, США, Nvidia, МИД Китая, МИД КНР
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура штата Калифорния в понедельник заявила, что расследование в отношении Nvidia на фоне скандала вокруг главы корпорации Дженсена Хуанга продолжится, несмотря на восстановление бизнесмена в должности.
Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Восстановление в должности Дженсена Хуанга не меняет того факта, что американский народ заслуживает того, чтобы знать, что здесь произошло - ввела ли Nvidia в заблуждение инвесторов и общественность", - приводит Рейтер слова представителя генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта на прошлой неделе инициировал расследование в отношении американской технологической компании, стремясь определить, не получал ли Китай передовые чипы или конфиденциальную информацию в результате действий Nvidia или Хуанга и не вводила ли Nvidia инвесторов и общественность в заблуждение.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.