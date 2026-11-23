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"Россети" ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

"Россети" ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Россети" ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

"Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:48+0300

2026-11-23T21:48+0300

2026-11-23T21:48+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания. "23 ноября 2026 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями - сильный снег, метель, усиление ветра до 17 м/с - в "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возможных технологических нарушений, вызванных непогодой, готовы 303 бригады, среди которых 1198 специалистов и 364 единицы спецтехники. Компания подчеркивает, что в случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 МВт. Кроме того, отмечается, что осуществляется непрерывное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра, а также ведется постоянный мониторинг погодных условий.

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