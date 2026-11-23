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В России завершили процесс заключения соглашений с независимыми АЗС

В России завершили процесс заключения соглашений с независимыми АЗС - 23.11.2026, ПРАЙМ

В России завершили процесс заключения соглашений с независимыми АЗС

Процесс заключения соглашений между региональными властями и независимыми АЗС для контроля цен фактически завершена, сообщило правительство РФ. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:12+0300

2026-11-23T15:12+0300

2026-11-23T15:20+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Процесс заключения соглашений между региональными властями и независимыми АЗС для контроля цен фактически завершена, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, ФАС, ФНС, Госдумы, Совета Федерации, региональных властей, отраслевых компаний. "Работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями для регулирования ценовой ситуации фактически завершена", - сказано в сообщении кабмина.

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россия, александр новак, фнс россии, фнс, госдума