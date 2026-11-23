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"Единая Россия" поддержала расширение межрегиональных авиаперевозок
"Единая Россия" поддержала расширение межрегиональных авиаперевозок - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" поддержала расширение межрегиональных авиаперевозок
"Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на расширение межрегиональных авиаперевозок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:24+0300
2026-11-23T15:24+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на расширение межрегиональных авиаперевозок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев("Единая Россия").
Ранее глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил, что министерство планирует увеличить число авиарейсов между регионами в обход Москвы за счет перераспределения субсидий.
"Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на перераспределение субсидий в пользу межрегиональных маршрутов. Это касается, в первую очередь, жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых самолет зачастую остается единственным удобным способом добраться до других регионов", - цитируют Федяева на сайте партии.
Он отметил, что развитие прямого авиасообщения между регионами - вопрос качества жизни граждан.
"Сейчас доля прямых рейсов составляет почти 55%, субсидии охватывают 431 направление — это серьезный результат. Но возможности для роста, безусловно, есть, и их нужно использовать", - приводят слова депутата в публикации.
Он добавил, что работа по обеспечению доступной и надежной логистики между регионами соответствует задачам президента РФ Владимира Путина и Народной программы "Единой России" по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.
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бизнес, россия, москва, дальний восток, владимир путин, единая россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дальний Восток, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на расширение межрегиональных авиаперевозок, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев("Единая Россия").
Ранее глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил, что министерство планирует увеличить число авиарейсов между регионами в обход Москвы за счет перераспределения субсидий.
"Единая Россия" поддерживает инициативы, направленные на перераспределение субсидий в пользу межрегиональных маршрутов. Это касается, в первую очередь, жителей Сибири и Дальнего Востока, для которых самолет зачастую остается единственным удобным способом добраться до других регионов", - цитируют Федяева на сайте партии.
Он отметил, что развитие прямого авиасообщения между регионами - вопрос качества жизни граждан.
"Сейчас доля прямых рейсов составляет почти 55%, субсидии охватывают 431 направление — это серьезный результат. Но возможности для роста, безусловно, есть, и их нужно использовать", - приводят слова депутата в публикации.
Он добавил, что работа по обеспечению доступной и надежной логистики между регионами соответствует задачам президента РФ Владимира Путина и Народной программы "Единой России" по развитию региональной инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.