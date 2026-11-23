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ИИ-помощник по математике в "Госуслугах" стал доступен по всей России
ИИ-помощник по математике в "Госуслугах" стал доступен по всей России - 23.11.2026, ПРАЙМ
ИИ-помощник по математике в "Госуслугах" стал доступен по всей России
ИИ-помощник по математике в сервисе "Госуслуги Моя школа" стал доступен по всей России, рассказало Минцифры. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:22+0300
2026-11-23T16:22+0300
2026-11-23T16:22+0300
технологии
россия
алиса
минцифры
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875462584.jpg?1795440134
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. ИИ-помощник по математике в сервисе "Госуслуги Моя школа" стал доступен по всей России, рассказало Минцифры.
"Приложение "Госуслуги Моя школа" может помочь родителям по всей стране разобрать с ребенком домашнее задание по математике. Ранее модуль "Для учебы" от Алисы AI работал в 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ИИ-помощник не дает готовых ответов. Он объясняет теорию, разбирает ход решения задачи и с помощью наводящих вопросов и подсказок помогает самостоятельно прийти к ответу.
В Минцифры уточнили, что модуль "Для учебы" от "Алисы AI" разрабатывают эксперты "Яндекс Образования" вместе с учителями и методистами.
"Госуслуги Моя школа" - бесплатный российский сервис для школьников и их родителей. Он включает электронный дневник, расписание занятий и дополнительные функции. Доступ к данным есть только у родителя и ребенка.
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технологии, россия, алиса, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Алиса, Минцифры
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. ИИ-помощник по математике в сервисе "Госуслуги Моя школа" стал доступен по всей России, рассказало Минцифры.
"Приложение "Госуслуги Моя школа" может помочь родителям по всей стране разобрать с ребенком домашнее задание по математике. Ранее модуль "Для учебы" от Алисы AI работал в 20 пилотных регионах, где приложение используют как основное", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что ИИ-помощник не дает готовых ответов. Он объясняет теорию, разбирает ход решения задачи и с помощью наводящих вопросов и подсказок помогает самостоятельно прийти к ответу.
В Минцифры уточнили, что модуль "Для учебы" от "Алисы AI" разрабатывают эксперты "Яндекс Образования" вместе с учителями и методистами.
"Госуслуги Моя школа" - бесплатный российский сервис для школьников и их родителей. Он включает электронный дневник, расписание занятий и дополнительные функции. Доступ к данным есть только у родителя и ребенка.