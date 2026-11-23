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Россия поставляет сельхозсырье в 160 стран мира, заявила Евстигнеева

Россия поставляет сельхозсырье в 160 стран мира, заявила Евстигнеева - 23.11.2026, ПРАЙМ

Россия поставляет сельхозсырье в 160 стран мира, заявила Евстигнеева

Россия, несмотря на все вызовы в экономической, логистической и геополитической сферах, продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:00+0300

2026-11-23T20:00+0300

2026-11-23T20:00+0300

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ООН, 23 ноя – ПРАЙМ. Россия, несмотря на все вызовы в экономической, логистической и геополитической сферах, продолжает выполнять свои обязательства перед зарубежными партнерами и поставляет сельскохозяйственное сырье и продовольствие в 160 стран мира, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева. "Россия является одним из важнейших гарантов глобальной продовольственной безопасности вопреки всем вызовам в экономической, логистической, торговой и геополитической сферах. Сельхозсырье и продовольствие мы поставляем в 160 стран мира — нашим друзьям и партнерам из стран мирового большинства", — сказала она на заседании Совета безопасности ООН. По словам Евстигнеевой, российская сторона никогда не уклонялась от предметного диалога по содействию глобальной продовольственной безопасности и готова помогать в восполнении возможного дефицита зерна, в том числе за счет альтернативных маршрутов поставок. Дипломат подчеркнула, что Москва одновременно оказывает адресную помощь нуждающимся государствам и содействует укреплению их сельскохозяйственного потенциала, в частности по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), а также продолжит эту работу с опорой на итоги прошедшего в октябре третьего саммита Россия — Африка.

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