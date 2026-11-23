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"Слабость сырьевого рынка": рубль снизился к юаню

"Слабость сырьевого рынка": рубль снизился к юаню - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Слабость сырьевого рынка": рубль снизился к юаню

Рубль по итогам понедельника незначительно снизился к юаню, растеряв почти весь рост прошлой недели на фоне слабости глобального сырьевого рынка, следует из... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:36+0300

2026-11-23T19:36+0300

2026-11-23T20:15+0300

рынок

рсхб

россельхозбанк

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам понедельника незначительно снизился к юаню, растеряв почти весь рост прошлой недели на фоне слабости глобального сырьевого рынка, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек и составил 12,27 рубля. За прошлую неделю китайская валюта снизилась на 15 копеек. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.13 мск дешевел на 3,98% - до 86,37 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,98%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,17-12,32 рубля. "На валютном рынке пара юаня к рублю восстановила утраченные в пятницу позиции и вернулась на уровни выше 12,25 рубля на фоне слабости глобального сырьевого рынка", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ. "Курс рубля в понедельник почти не менялся к доллару и снижался к юаню. На налоговой неделе предложение валюты может временно расти. Кроме того, в курсе отражаются высокие цены на нефть первой половины осени. Однако сейчас нефть дешевеет, что ухудшает среднесрочные перспективы рубля", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". На фоне ослабления оптимистичных ожиданий может также расти геополитическая премия, добавляет Смирнов. "В понедельник российская валюта заметно слабела. Впрочем, происходило это в первую очередь в рамках коррекции – ранее в пятницу курс переукрепился на "тонком" вечернем рынке. Сейчас же он нормализовался, приближение к пику налогового периода не смогло пока остановить эту негативную динамику. Против рубля могло играть и снижение нефтяных котировок", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы "В краткосрочной перспективе базовым прогнозным диапазоном считаем диапазон 12,14–12,4 рубля за юань", - прогнозирует Фетисов. Во вторник курс юаня к рублю может продолжить движение вблизи 12,25-12,30 рубля за юань, но в дальнейшем на "налоговом факторе" допускается временный уход в сторону 12,20 рубля за юань, указывает Григорьев. Смирнов ожидает, что в течение недели доллар может колебаться около 82 рублей, юань - в диапазоне 12,15–12,35 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рсхб, россельхозбанк, "бкс мир инвестиций"