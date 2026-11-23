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Мировые рынки растут на новостях о восстановлении в должности главы Nvidia

Мировые рынки растут на новостях о восстановлении в должности главы Nvidia - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мировые рынки растут на новостях о восстановлении в должности главы Nvidia

Мировые рынки, как фондовые, так и товарные, показывают существенный рост после новостей о восстановлении в должности главы компании Nvidia Дженсена Хуанга,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:35+0300

2026-11-23T18:35+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Мировые рынки, как фондовые, так и товарные, показывают существенный рост после новостей о восстановлении в должности главы компании Nvidia Дженсена Хуанга, следует из данных торгов. Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. По состоянию на 18.07 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 2,75% - до 49 471,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 6,65% - до 24 121,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 4,67% - до 7233,33 пункта. Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) дорожает на 2,63%, до 49 486 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 4,45%, до 7243,50 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 прибавляет целых 6,43% - 26 742,50 пункта. Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 152,40 доллара, или на 4,34% - до 3667,80 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 5,84% - до 43,470 доллара за унцию, а декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex поднималась на 4,40% относительно предыдущего закрытия - до 5,7265 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Рыночная капитализация Nvidia на фоне новостей о возвращении Хуанга достигла 3,93 триллиона долларов, а стоимость акции компании взлетела на 28%. Заметная положительная динамика наблюдается в техсекторе США в целом. Так стоимость акций американской CoreWeave поднималась на 26%, Microsoft - на 3,3%, AMD - 4%, Meta - 4,8%. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его связей с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю. В МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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рынок, торги, индексы, сша, китай, кнр, nvidia, comex, dow jones, nasdaq composite