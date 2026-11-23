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"Пытаются развить позитивную динамику": рынок акций перешел к росту
"Пытаются развить позитивную динамику": рынок акций перешел к росту - 23.11.2026, ПРАЙМ
"Пытаются развить позитивную динамику": рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций в начале недели после кратковременного снижения снова перешел к росту в рамках коррекции после заметного снижения на прошлой неделе,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:07+0300
2026-11-23T16:07+0300
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фг "финам"
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели после кратковременного снижения снова перешел к росту в рамках коррекции после заметного снижения на прошлой неделе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.45 мск растет на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 2 375,33 пункта. После существенных потерь прошлой недели рынок акций осторожно восстанавливается: сегодня участники пытаются развить позитивную динамику, комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". На текущий момент отсутствуют значимые инфоповоды, которые могли бы кардинально изменить настроения на рынке, добавляет Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах роста стоимости - акции "Озона" (+4,55%), ВК (+4,09%), "Позитива" (+3,44%), ЮГК (+2,29%), а также "Полюса" (+3,77%). "Котировки "Полюса" реагируют на уверенную позитивную динамику цен на драгметаллы, поддержку акции оказывают также ожидания сильных операционных и финансовых результатов за счет благоприятной ценовой конъюнктуры", - рассказал Чернов. В лидерах снижения капитализации - акции "Сургутнефтегаза" (−1,51%), "Газпрома" (−1,35%), НЛМК (−1,07%), "Татнефти" (−1,05%), ММК (-0,95%). "С технической точки зрения индекс Мосбиржи опустился ниже 2420 пунктов, где проходит линия 200-дневного скользящего среднего, которая теперь выступает в качестве сопротивления, ограничивая потенциал рыночного восстановления", - считают аналитики из компании "Цифра брокер".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, финам, фг "финам"
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, ФГ "ФИНАМ"
"Пытаются развить позитивную динамику": рынок акций перешел к росту
Гудым: после потерь прошлой недели рынок акций осторожно восстанавливается