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Начало конца: фондовый рынок США потерял 5 триллионов долларов из-за обвала IT

Начало конца: фондовый рынок США потерял 5 триллионов долларов из-за обвала IT - 23.11.2026, ПРАЙМ

Начало конца: фондовый рынок США потерял 5 триллионов долларов из-за обвала IT

Фондовый рынок США потерял более пяти триллионов долларов из-за крупнейшего недельного падения с 2020 года, вызванного распродажей технологических акций, пишет... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:55+0300

2026-11-23T16:55+0300

2026-11-23T16:55+0300

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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Фондовый рынок США потерял более пяти триллионов долларов из-за крупнейшего недельного падения с 2020 года, вызванного распродажей технологических акций, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, за пять сессий S&P 500 потерял 8,6%, оказавшись на 12% ниже пика от 6 октября. Лидером падения стала Nvidia, рухнувшая на 23%."Падение индекса S&P 500 стало девятым по величине недельным снижением с 1990 года и вторым по масштабу со времен обвала на фоне пандемии в марте 2020 года", — уточняет Bloomberg.Кроме того, Филадельфийский индекс полупроводников упал на 43% с пика 22 июня, несмотря на то, что прогнозы аналитиков по прибыли компаний, входящих в индекс, выросли на 35% и достигли исторического максимума."История показывает, что коррекция не обязательно перерастает в медвежий рынок. С 1990 года индекс S&P 500 закрывался как минимум на 10% ниже рекордного максимума в 13 предыдущих случаях. И только четыре случая привели к падению более чем на 20% — и каждый совпадал с крупным шоком", — добавляет агентство, уточняя, что сейчас индекс находится на 11,6% ниже октябрьского пика.

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рынок, сша, nvidia, мировая экономика, it