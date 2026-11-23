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Китайский рынок вычислительных мощностей сталкивается со структурным дисбалансом
Китайский рынок вычислительных мощностей сталкивается со структурным дисбалансом - 23.11.2026, ПРАЙМ
Китайский рынок вычислительных мощностей сталкивается со структурным дисбалансом
Рынок вычислительных мощностей Китая сталкивается со структурным дисбалансом ресурсов, сообщает издание Yicai. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:56+0300
2026-11-23T17:56+0300
2026-11-23T17:56+0300
китай
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Рынок вычислительных мощностей Китая сталкивается со структурным дисбалансом ресурсов, сообщает издание Yicai.
"Китайский рынок вычислительных мощностей сталкивается со структурным дисбалансом ресурсов, а не с простыми избытком или нехваткой мощностей", - говорится в сообщении со ссылкой на мнение отраслевых экспертов.
По мнению заместителя генерального директора компании Shanghai Science and Technology Network Communication Чжэн Чжэна, переизбыток и дефицит вычислительных мощностей существуют одновременно, а настоящей проблемой является их несоответствие.
Он выделил три типа несоответствий: между графическими процессорами, а также временной и географический дисбалансы.
Заместитель генерального директора Tencent Financial Cloud Сэ Жэньдун считает, что растущий спрос на вычислительные мощности усугубляет эти дисбалансы - он растет в три раза быстрее, чем предложение.
По словам отраслевых экспертов, для решения проблемы дисбаланса сектору необходимо более эффективно повышать уже существующие ресурсы, повышать эффективность их использования и переходить от аренды оборудования к продаже услуг в сфере вычислений для ИИ.
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китай
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Рынок вычислительных мощностей Китая сталкивается со структурным дисбалансом ресурсов, сообщает издание Yicai.
"Китайский рынок вычислительных мощностей сталкивается со структурным дисбалансом ресурсов, а не с простыми избытком или нехваткой мощностей", - говорится в сообщении со ссылкой на мнение отраслевых экспертов.
По мнению заместителя генерального директора компании Shanghai Science and Technology Network Communication Чжэн Чжэна, переизбыток и дефицит вычислительных мощностей существуют одновременно, а настоящей проблемой является их несоответствие.
Он выделил три типа несоответствий: между графическими процессорами, а также временной и географический дисбалансы.
Заместитель генерального директора Tencent Financial Cloud Сэ Жэньдун считает, что растущий спрос на вычислительные мощности усугубляет эти дисбалансы - он растет в три раза быстрее, чем предложение.
По словам отраслевых экспертов, для решения проблемы дисбаланса сектору необходимо более эффективно повышать уже существующие ресурсы, повышать эффективность их использования и переходить от аренды оборудования к продаже услуг в сфере вычислений для ИИ.