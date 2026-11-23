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"Отскок сформирован на перепроданности": рынок акций вырос

"Отскок сформирован на перепроданности": рынок акций вырос - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Отскок сформирован на перепроданности": рынок акций вырос

Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, неопределенность в геополитике и спад нефтяных... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:33+0300

2026-11-23T19:33+0300

2026-11-23T20:14+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника ростом в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе, неопределенность в геополитике и спад нефтяных цен пока ограничивают потенциал восстановления, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,21% - до 2381,62 пункта, индекс РТС - на 1,23%, до 946,25 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,18%, до 894,78 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 3,91%, до 86,43 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи после разнонаправленных колебаний на старте дня вышел в плюс, нацеливаясь на область сопротивления у 2400 пунктов. Отскок в большей степени был сформирован на локальной перепроданности акций. Неопределенность в геополитике и спад нефтяных цен пока ограничивают потенциал восстановления", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Рынок нашел "опору" в районе уровней закрытия пятницы и совершил V–образный разворот. Нефтегазовые акции, чувствительные как в геополитике, так и к глобальным нефтям котировкам, сдерживают более активный "отскок" рынка после глубокого трехдневного снижения на прошлой неделе", - рассказал Александр Фетисов из РСХБ. В лидерах роста - акции "ВК" (+5,39%), "Полюса" (+5,2%), "Озона" (+4,57%), "Норникеля" (+4,27%), "Позитива" (+3,9%). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ПАО "ЕвроТранс" (+18,75%), скорее всего, в ожидании мер по реструктуризации задолженности эмитента. Лидерами понижения оказались акции ЛСР (-4,82%), возможно, после выхода новостей о снижении выдач льготной ипотеки в России по итогам октября 2026 года", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Сургутнефтегаза" (−0,68%), "Татнефти" (−0,62%), "Циана" (−0,59%), "Роснефти" (−0,56%), ММК (−0,51%). "В целом индекс Мосбиржи может пока задержаться вблизи отметок в 2400 пунктов в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Технически снижение индекса при росте объемов и выход из треугольника, образованного сходящимися трендовыми линиями, является подтверждающим сигналом на сохранение возникшего импульса движения вниз. На этой неделе наш базовый сценарий – снижение индекса к линии поддержки 2300 пунктов и попытка тестирования этого уровня. Близость зоны перепроданности может выступить сдерживающим фактором для более глубокого снижения на этой неделе", - анализирует Марат Беришев из "Эйлер". Индекс Мосбиржи без новых вводных в части геополитики, вероятнее всего, останется в рамках 2300-2400 пунктов, заключил Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"