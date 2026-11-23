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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T01:58+0300

2026-11-23T01:58+0300

2026-11-23T01:58+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, самара, ульяновск, росавиация