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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T01:58+0300
2026-11-23T01:58+0300
2026-11-23T01:58+0300
бизнес
самара
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, самара, ульяновск, росавиация
Бизнес, САМАРА, Ульяновск, Росавиация
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.