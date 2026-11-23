https://1prime.ru/20261123/saransk-875438721.html

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Саранска ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T01:49+0300

2026-11-23T01:49+0300

2026-11-23T01:49+0300

бизнес

саранск

росавиация

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, саранск, росавиация