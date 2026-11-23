https://1prime.ru/20261123/saransk-875438721.html
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саранска ввели временные ограничения
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T01:49+0300
2026-11-23T01:49+0300
2026-11-23T01:49+0300
бизнес
саранск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875438721.jpg?1795387784
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
саранск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, саранск, росавиация
Бизнес, САРАНСК, Росавиация
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саранска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.