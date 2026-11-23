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Мобильная сеть 5G заработала в девяти районах Хабаровска

Мобильная сеть 5G заработала в девяти районах Хабаровска - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мобильная сеть 5G заработала в девяти районах Хабаровска

Мобильная сеть пятого поколения (5G) стала доступна жителям девяти районов Хабаровска, ее покрытие планируют постепенно расширять, сообщили РИА Новости в... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T06:23+0300

2026-11-23T06:23+0300

2026-11-23T08:13+0300

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ХАБАРОВСК, 23 ноя – ПРАЙМ. Мобильная сеть пятого поколения (5G) стала доступна жителям девяти районов Хабаровска, ее покрытие планируют постепенно расширять, сообщили РИА Новости в пресс-службе МТС. "Сначала мы запустили 5G на площади Ленина - эта площадка стала первой и пока единственной на Дальнем Востоке, где мы вышли в эфир со скоростью, сравнимой с домашним интернетом. Теперь подключиться к 5G можно в разных районах Хабаровска - Северном, Южном, Индустриальном и Центральном, и мы продолжим расширять покрытие", – рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. По данным компании, воспользоваться сетью 5G можно возле торговых центров "МаксиМолл" и "НК-Сити", кинотеатра "Хабаровск", арены "Ерофей", мэрии города, а также в парках Гайдара и Гагарина. Новая сеть появилась и в жилых районах, включая Ореховую сопку, Флегонтова, Петроглиф парк и Рабочий городок. В МТС пояснили, что для запуска 5G используются частоты, на которых уже работает мобильная связь четвертого поколения (4G). Благодаря этому компания может расширять покрытие без строительства новых вышек связи. "В последние годы в Хабаровском крае проведена большая работа по модернизации и развитию сетей связи. При этом сейчас стремительно развивается цифровая экономика, и телекоммуникационная инфраструктура должна соответствовать этому темпу. Поэтому важно эффективно использовать действующую инфраструктуру для внедрения цифровых прикладных решений и автоматизации процессов, обеспечивающих ощутимый результат для граждан и организаций", – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин. В компании добавили, что сеть пятого поколения продолжат постепенно развивать в Хабаровском крае. Ранее аналогичную технологию МТС запустила в Приморье, Якутии и Забайкалье.

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бизнес, хабаровский край, хабаровск, дальний восток, мтс