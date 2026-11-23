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Шаляпин рассказал, почему повысил гонорар за выступления на корпоративах

Шаляпин рассказал, почему повысил гонорар за выступления на корпоративах - 23.11.2026, ПРАЙМ

Шаляпин рассказал, почему повысил гонорар за выступления на корпоративах

Певец Прохор Шаляпин рассказал РИА Новости, что повысил гонорар за выступления на предновогодних корпоративах из-за большого количества заказов, однако считает... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:22+0300

2026-11-23T22:22+0300

2026-11-23T22:22+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Певец Прохор Шаляпин рассказал РИА Новости, что повысил гонорар за выступления на предновогодних корпоративах из-за большого количества заказов, однако считает свои расценки не самыми высокими на рынке. По данным СМИ, в 2025 году гонорар Шаляпина за выступление на частном мероприятии составлял 1,1 миллиона рублей. За эту сумму певец, который также выступал в роли ведущего, давал четырехчасовой концерт. "Много заказов на корпоративы в этом году. Ценник мне пришлось поднять, но у меня не самый высокий гонорар. Многие мои коллеги дороже, но я за них рад. Они прошли большой путь для этого. Мне есть к чему стремиться", - сказал Шаляпин, отвечая на вопрос о рабочей загруженности в новогодние праздники. Ранее РИА Новости на основе данных ивент-агентств выяснило, что самыми дорогими артистами на новогодних корпоративах стали Филипп Киркоров и Сергей Жуков: их гонорар за выступление составляет 20 миллионов рублей. Несколько меньше просят рэпер Баста (Василий Вакуленко) - 15 миллионов рублей, Григорий Лепс и Ваня Дмитриенко - по 12 миллионов рублей. Выступление Полины Гагариной обойдется заказчикам в 11 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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