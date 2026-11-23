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Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев - 23.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:26+0300

2026-11-23T14:26+0300

2026-11-23T14:26+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества и обыкновенным конвертируемым акциям общества класса А по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 120 (сто двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию общества класса А", - говорится в сообщении. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 января 2027 года.

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рынок, акции, ozon