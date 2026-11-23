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Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев - 23.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:26+0300
2026-11-23T14:26+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества и обыкновенным конвертируемым акциям общества класса А по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 120 (сто двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию общества класса А", - говорится в сообщении.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 января 2027 года.
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рынок, акции, ozon
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества и обыкновенным конвертируемым акциям общества класса А по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 120 (сто двадцать) рублей на одну обыкновенную акцию общества и на одну обыкновенную конвертируемую акцию общества класса А", - говорится в сообщении.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 12 января 2027 года.