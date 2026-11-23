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"Вертолеты России" направят на дивиденды 1,58 млрд рублей за 9 месяцев

"Вертолеты России" направят на дивиденды 1,58 млрд рублей за 9 месяцев - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Вертолеты России" направят на дивиденды 1,58 млрд рублей за 9 месяцев

Совет директоров АО "Вертолеты России" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденты по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 1,58 миллиарда... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:21+0300

2026-11-23T15:21+0300

2026-11-23T15:28+0300

финансы

вертолеты россии

ростех

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Вертолеты России" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденты по итогам 9 месяцев 2026 года в размере 1,58 миллиарда рублей, сообщила компания. "Принято решение рекомендовать общему собранию акционеров АО "Вертолеты России" принять следующее решение: выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2026 года по всем размещенным обыкновенным и привилегированным акциям общества в суммарном размере 1 581 710 530 (один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион семьсот десять тысяч пятьсот тридцать) рублей 85 копеек", - говорится в сообщении. Рекомендовано выплатить по обыкновенным акциям 1,27 миллиарда рублей и по привилегированным - 311 миллионов рублей. Размер дивидендов на привилегированную акцию составит 22,93 рубля, а на обыкновенную - 11,5 рубля. "Вертолеты России" - российский вертолетостроительный холдинг, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг входит в структуру госкорпорации "Ростех".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, вертолеты россии, ростех